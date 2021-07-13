بعد عودة غريمه للأرض.. بيزوس يحصل على تصريح السفر للفضاء

2021/07/13 | 23:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، شركة “بلو أوريجين” التي يمتلكها جيف بيزوس، الترخيص لحمل البشر على نظام إطلاق “نيو شبرد” الخاص بها إلى الفضاء.ومن المقرر أن يطير بيزوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “أمازون” للتجارة الإلكترونية، إلى حافة الفضاء في أول رحلة مأهولة بطاقم من شركته “بلو أوريجين”، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز […]

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