وزير الصدر يُطالب باقالة محافظ الناصرية فورًا

2021/07/13 | 23:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالب وزير السيد مقتدى الصدر ،اليوم الثلاثاء، باقالة محافظ الناصرية فورًا.وقال العراقي في تدوينه له على مواقع التواصل الاجتماعي تابعها “المركز الخبري الوطني”، “كخطوة أولى لابد من العمل على […]

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