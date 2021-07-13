2021/07/13 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، باغتيال شقيقين منتسبين في سلك الشرطة، داخل مزرعة بمنطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المصدر وهو من أبناء المنطقة لـ "ناس" (13 تموز 2021)، أن "مسلحين مجهولين تقلهم عجلة حمل، اقدموا على قتل منتسب في مركز شرطة المشاهدة، وشقيقه المنتسب في مركز شرطة العبايجي".

وأشار المصدر الى ان "الحادثة وقعت اثناء الاستراحة في مزرعة بمنطقة المشاهدة"، لافتاً الى "نقل الجثتين إلى مستشفى الطارمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: اغتيال شرطيين شقيقين في الطارمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: اغتيال شرطيين شقيقين في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).