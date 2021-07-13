بايدن للجمهوريين: ألا تشعرون بالخجل؟

2021/07/13 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إلى الضغط على المشرعين الجمهوريين للانضمام إلى التشريعات الديمقراطية التي من شأنها حماية حقوق الناخبين من قوانين الولاية الجديدة التي من شأنها أن تفرض قيوداً على التصويت.

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