تصاعد الصراع في أفغانستان.. ووفد أفغاني حكومي إلى الدوحة للقاء طالبان

2021/07/13 | 23:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السفارة الفرنسية في كابول جميع مواطنيها في أفغانستان إلى المغادرة في رحلة خاصة، السبت، وسط تصاعد التوترات في جميع أنحاء البلاد.ويستمر الوضع الأمني في التدهور في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تسيطر طالبان على عدد متزايد من المناطق.وتستمر الاشتباكات مع القوات الخاصة الأفغانية لكن المدنيين هم من يدفعون الثمن الحقيقي.في حين تحذر الأمم المتحدة من أن أزمة إنسانية في الطريق.

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