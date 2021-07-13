وزير الصدر يحدد أولى خطوات إعادة الوضع في الناصرية: إقالات متعددة

2021/07/13 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أولى خطوات إعادة الوضع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، بعد حادث حريق مستشفى الإمام الحسين.

وقال صالح في تغريدة له على حسابه بتويتر، ان "الخطوة الأولى، هي لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا وخصوصا بعد إقالة مدير صحة الناصرية، ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها".

وأكد "ضرورة العمل على تطبيق الأنظمة الصارمة داخل المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات".

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