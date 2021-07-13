المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

2021/07/13 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلنت خمس محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ومؤسساتها الرسمية، يوم الخميس المقبل.وقررت محافظات النجف وواسط وذي قار وبابل والانبار تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وكانت الحكومة العراقية اعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء 14 تموز، بمناسبة تأسيس الدولة العراقية.يشار الى ان الاجواء في العراق تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تبدأ اعتبارا من مســاء يوم الخميس 15 تموز اول ايام فترة "القيظ".

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