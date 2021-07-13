شركة دانة غاز تعاود انتاج الغاز المغذي لمحطات التوليد في اقليم كردستان

2021/07/13 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان، عن معالجة العطل الفني الذي حصل في شركة دانة غاز والذي ادى لايقاف جميع وحدات انتاج الغاز الطبيعي المغذي لمحطات توليد الكهرباء في الاقليم.وجاء في بيان للوزارة ، ان "العطل الفني الذي حصل في شركة دانة غاز تم اصلاحه"، مبينا انه "بوصول الغاز الطبيعي الى محطات التوليد فان اوضاع الكهرباء عادت الى طبيعتها"./ انتهى8

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