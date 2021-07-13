الصحة العالمية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع دائرة صحة ميسان وفرع نقابة الصحفيين حول التطعيم ضد كورونا

2021/07/13 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /نظمت منظمة الصحة العالية ، بالتعاون مع دائرة صحة ميسان وفرع نقابة الصحفيين في المحافظة، ورشة عمل توجيهية لمديري وسائل الإعلام والصحفيين حول الصحة والوقاية من كوفيد ١٩ والتطعيم ضد المرض في قاعة فندق كورميك وسط مدينة العمارة ، بحضور محافظ ميسان ومدير عام دائرة الصحة والاطباء فضلا عن ممثلين عن الصحة العالمية واليونسيف.وقال رئيس فرع النقابة سمير السعد :" ان الورشة التي اشترك فيها صحفيو المحافظة ، تهدف الى تعزيز المشاركة في القضايا المتعلقة بالصحة في ميسان مع التركيز بشكل خاص على كوفيد ١٩ والتطعيم ضد هذا المرض مع تعزيز مشاركة وسائل الاعلام كشركاء في مجال الصحة باعتبارها جهات فاعلة نشطة وقوية في السلوكيات الصحية السليمة ".واضاف " ان الورشة تهدف كذلك الى الاستفادة من وسائل الاعلام للدعم في مجالي التثقيف والاتصال الخاص بحملة التطعيم ضد الوباء ، وتعزيز التواصل بشان الابلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية من خلال وسائل الاعلام و الاخصائيين الصحيين ".وشهدت الورشة مناقشات بين الصحفيين وممثلي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في جوانب مهمة ابرزها السعي لأجل زرع الثقة بين المواطنين بشأن اللقاحات عبر عدد من المقترحات تقدم بها المشاركون ./ انتهى

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