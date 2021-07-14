2021/07/14 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنهى بوروسيا دورتموند الشكوك، حول مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الألماني، بعدما ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن اهتمام تشيلسي بضمه.ويقدم هالاند مستويات مبهرة منذ انتقاله لدورتموند في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي، مما جعله هدفًا لكبار الأندية الأوروبية. وأفاد سباستيان كيل، عضو مجلس إدارة دورتموند، والذي سيتولى منصب المدير الرياضي للنادي خلال الفترة المقبلة، أن اهتمام تشيلسي بضم هالاند ليس له أساس من الصحة.وقال كيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "هالاند إلى تشيلسي؟ قرأت عن ذلك، لكن لم يتغير شيء بالنسبة لنا، لدينا خطط مع إيرلينج للموسم المقبل، وهو ووكيله على علم بذلك، ونتوقع عودته هذا الأسبوع".جدير بالذكر، أن دورتموند اشترط الحصول على 150 مليون يورو لبيع هالاند هذا الصيف، على الرغم من أن لديه شرط جزائي في عقده يفعل الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو فقط.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورتموند ينهي الجدل بشأن مستقبل هالاند) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورتموند ينهي الجدل بشأن مستقبل هالاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).