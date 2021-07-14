وزير الصدر يطالب بإقالة محافظ ذي قار

2021/07/14 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بإقالة محافظ ذي قار.

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وقال العراقي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (13 تموز 2021)، "كخطوة أولى، لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا وخصوصا بعد إقالة مدير صحة الناصرية".

واضاف "ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها، ثم العمل على تطبيق الأنظمة الصارمة داخل المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات".

وختم بـ "#اقالة_محافظ_الناصرية_مطلبنا".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الحكومة الى السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسـألة حرق المستشفيات.

وذكر الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (13 تموز 2021)، انه "على الحكومة السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسألة حرق المستشفيات سواء في الناصرية أو غيرها من المحافظات أيا كان انتماؤهم..



وإلا فإن الحكومة بصغيرها وكبيرها هي المسؤولة عن ما يحدث".

واضاف "وكذا الاسراع في إعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى وأن لا يكون مصيرها مصير ما احترق من مستشفيات سابقا ..



وإلا كان لنا تصرف آخر بما يحفظ للشعب سلامته وكرامته".

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