واشنطن تؤكد محادثات مع طهران حول المعتقلين الأميركيين

2021/07/14 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات "غير مباشرة ولكن نشطة"، لتأمين الإفراج عن معتقلين أميركيين في إيران، مضيفا أن واشنطن تتعامل مع تلك المحادثات بشكل مستقل عن المحادثات النووية.

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