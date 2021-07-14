2021/07/14 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عدنان الزرفي، الثلاثاء، ما طلبته المرجعية الدينية في النجف من السياسيين العراقيين خلال 40 اجتماع.

وقال الزرفي، في لقاء متلفز تابعه NRTاليوم، (13 تموز 2021)، ان "المرجعية الدينية تحدثت بما فيه الكفاية للسياسيين العراقيين، فقد كنت حاضرا مع أغلب رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين والكتل السياسية التي زارت النجف".

وأضاف، ان "المرجع علي السيستاني كان يتحدث معهم بكلام صريح، وهو ان يقدموا الخدمات للمواطن وان يعملوا كحكومة عراقية في فحوى 40 اجتماع".

وتابع، ان "المرجعية قدمت النصيحة لهم وقامت بتهدئة الشارع وتحملت ضغطا هائلا بسبب الاخطاء التي ارتكبتها الكتل السياسية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن مطالب السيستاني للسياسيين العراقيين خلال 40 اجتماع) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن مطالب السيستاني للسياسيين العراقيين خلال 40 اجتماع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).