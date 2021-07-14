2021/07/14 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى اقالة محافظ ذي قار بصورة فورية، والعمل على تطبيق الانظمة الصارمة في المستشفيات الحكومية.

وقال وزير الصدر "صالح محمد العراقي" في تغريدة على تويتر، انه "نداء كخطوة أولى لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا وخصوصا بعد إقالة مدير صحة الناصرية، ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها".

واضاف، انه "ثم العمل على تطبيق الأنظمة الصارمة داخل المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات".

واختتم العراقي تغريدته بوسم "اقالة_محافظ_الناصرية_مطلبنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوجه بتنفيذ طلب فوري بشأن ذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوجه بتنفيذ طلب فوري بشأن ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).