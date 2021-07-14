مأساة جديدة في كندا.. اكتشاف مزيد من مقابر السكان الأصليين في مدرسة في كولومبيا البريطانية

2021/07/14 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف قاتم آخر في كندا، حيث أعلنت قبيلة بينيلاكوت في كولومبيا البريطانية، الاثنين، أنها عثرت على أكثر من 160 قبرًا "غير موثق وغير محدد" في جزر الخليج الجنوبية بالمقاطعة، التي كانت في السابق موطنًا لمدرسة كوبر آيلاند الداخلية.

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