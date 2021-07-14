مراسل ’ناس’ في بغداد: الشرطة النهرية تحاول انقاذ شاب ألقى بنفسه من أعلى جسر الطابقين

2021/07/14 | 00:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تواصل دوريات النجدة النهرية البحث عن شاب ألقى بنفسه من أعلى جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد.

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وقال مراسل "ناس" في العاصمة إن الدوريات انتشرت أسفل جسر الطابقين في محاولة العثور على الشاب الذي ألقى نفسه من أعلى الجسر، بعد أن شاهده المارّة وأبلغوا دورية قريبة للنجدة.

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