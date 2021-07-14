الدواعش في مناهجنا التعليمية! - فريدة رمزي شاكر

2021/07/14 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_رمزي_شاكر نحن شعوب تمجد جلادينا ونصنع التماثيل لقتلتنا بحجم جرائمهم، ونسمي جرائمهم بطولات ، ثم نقوم بعملية غسيل لعقول أولادنا ليصير إنتمائهم خارج وطنهم ! ، ثم نسقي أولادنا تاريخ الإحتلال والمحتلين ليتجرعون سمومهم وهم في عمر الزهور والبراءة، في الوقت الذي نحارب ثقافياً هذا التاريخ المخزي والمؤلم والمملوء دموية وجرائم مسكوت عنها! مافائد أن يدرس أطفالنا بالصف الأول الإعدادي قصة السفاح عقبة إبن نافع؟! ف ......





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