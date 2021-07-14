الولايات المتحدة تنصح سكان هايتي وكوبا بالامتناع عن محاولة الدخول إليها

2021/07/14 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، الثلاثاء، من يخطط للهروب من كوبا وهايتي إلى الولايات المتحدة.

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