"ألا تخجلون؟".. بايدن يهاجم الجمهوريين بسبب مساعيهم لتمرير قوانين تقيد حق التصويت

2021/07/14 | 01:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الهجمات على حقوق التصويت بأنها "الاختبار الأكثر أهمية" للديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر، واصفًا مساعي الجمهوريين لتمرير قوانين تقيد الانتخاب بـ "التخريب الانتخابي".

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