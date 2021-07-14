صلاح الدين تعلن الحداد ثلاثة ايام على ارواح شهداء الناصرية

2021/07/14 | 01:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن محافظ صلاح الدين عمار خليل، الحداد ثلاثة ايام على ارواح شهداء مدينة الناصرية مع تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة من اليوم الاربعاء 7/14 لغاية الجمعة 7/16./انتهى7

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