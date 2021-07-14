هذيان في آخر الليل - منصور الريكان

2021/07/14 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان ( 1 )في آخرِ الليلِ أهذي وعندَ الهزيعِ الأخيرِ أتذكرُ الأمانيَ المشتهاةْوفي كل لحظةٍ يراودني نسيم الليالي الملاح التي غمرتني بأفراحهابابتهاج أحبابنا العابرين أسرارهاويا طيف ناشد مواطئ عرفان أهلنا البسطاءْالذين إن غرفوا من الحب عاشواتيمنوا بالقليل على مقادير أفعالهمْوبيني الأناشيد عاشقة لأهلهاوكيف المسرّات بين أصحابهاالزمان جميل والمدى واسع وجيراننا من طينة الطِي ......





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