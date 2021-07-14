2021/07/14 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أسباب حريق مستشفى الحسين في الناصرية، وتعتبر الحادثة ليست الأولى فقد سبقها حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، لماذا تتكرر هذه الحوادث؟ وهل ستتم محاسبة المقصرين؟

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