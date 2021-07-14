2021/07/14 | 02:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب محافظ ذي قار يصدر بياناً بعد منتصف الليل ويدعو لـ"تضييع الفرصة على المتربصين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/14 | 02:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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