عن ذاكرة الأمة.. كيف نحفظها لأجيالنا القادمة( 1 / 2 ) - بشير صقر

2021/07/14 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر نظرا لشروع عديد من القوى المحافظة والاستعمارية والاتجاهات الرجعية وبعض المؤسسات المعادية للشعوب في طمس تاريخ المجتمعات ذات الحضارات القديمة في مجالات الفنون والآداب والآثار والحروب والجغرافيا والسياسة وغيرها .وحيث شكل العدوان علي العراق عام 2003 ، وسوريا عام 2011 نموذجا حيا لتدمير وسرقة التراث الأثري للشعبين العراقى والسوري.وشكل الاستحواذ علي تراثنا المصري الفني (السينيمائي والمسرحي ......





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