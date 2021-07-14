مجابهة الاستبداد والدفاع عن القيم الديمقراطية.. أميركا تعلن

2021/07/14 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن خطة "الدبلوماسية التكنولوجية" من أجل التأكد من استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المختلفة بشكل سليم ولتعزيز القيم الديمقراطية والحد من الهجمات الخبيثة وسلوكيات دول ديكتاتورية مثل الصين وروسيا.

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