قراءة في الماكنة الانتخابية - ماجد فيادي

2021/07/14 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_فيادي بالرغم من ان الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة 2021 بدأت منذ فترة طويلة، الا ان الاعلان الرسمي عن الماكنة الانتخابية لدولة القانون كشف عنها الستار في 10 تموز 2021 بحضور زعيم الكتلة السيد نوري المالكي وبقية اعضاء البرلمان والشخصيات البارزة في الكتلة، عندما قدم خطابا سياسيا تناول فيه دوافع المشاركة في السباق الانتخابي.



اهمية الخطاب السياسي لدولة القانون ياتي من كون السيد نوري المالكي ......





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