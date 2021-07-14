برشلونة يرفض بيع حارسه

2021/07/14 | 03:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة رفضت عرضين، أحدهما من إنجلترا والآخر من إيطاليا، لشراء الحارس البرازيلي نيتو، رغم أن اللاعب نفسه أعرب عن رغبته في الرحيل منذ فترة.وقالت صحيفة (ماركا) في نسختها الإلكترونية أن صاحب الـ 31 عاما، أخبر برشلونة برغبته في الرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة، في ظل التألق الكبير لتير شتيجن.وأضافت أنه رغم إصرار نيتو على الرحيل، إلا أن بقاءه يبدو السيناريو الأقرب للحدوث، لأكثر من سبب.ويرغب برشلونة، أن يدفع الفريق، الراغب في الحصول على خدمات نيتو على قيمة الصفقة، بالإضافة لتحمل الجزء المتبقي من راتبه، حيث أن النادي دفع نحو 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات لفالنسيا، ليتبقى ما لا يقل عن 13 مليون أخرى.ووفقا للجريدة، رغم اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات الحارس، إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي لرحيله.وحاليًا تبقى مسألة رحيل نيتو صعبة، لا سيما وأن تير شتيجن لا يزال يتعافى من جراحة الركبة التي أجرها مع نهاية الموسم، وأبعدته عن المانشافت في اليورو.وإزاء هذا الموقف، سيعتمد كومان بشكل أساسي على نيتو في الأسابيع الأولى لليجا، لا سيما وأن الحارسين إينياكي بينيا وأرناو توريس، ليس لديهما الخبرة الكافية التي تؤهلهما لحراسة مرمى الفريق في منافسات بهذا المستوى.وقد تفكر الإدارة في بيع الحارس المخضرم، إذا كان العرض المقدم لا يمكن رفضه، أو في حالة إجراء صفقة تبادلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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