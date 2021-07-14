مسيح علي نجاد تؤكد للحرة: أنا الصحفية المذكورة في اتهامات الاختطاف الإيرانية

2021/07/14 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الصحفية الأميركية من أصل إيراني، مسيح علي نجاد، لموقع الحرة، الثلاثاء، أنها "الضحية 1" المعنية في قضية تآمر شبكة تابعة للنظام الإيراني لاختطافها من منزلها في بروكلين بولاية نيويورك الأميركية.

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