خطاب، جو بايدن في مؤتمر المعلمين! - توفيق أبو شومر

2021/07/14 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر استمعتُ لخطاب، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناسبة مرور مائة عام على عقد المؤتمر السنوي لرابطة المعلمين الأمريكيين في واشنطن، عددُ أعضاء الرابطة أكثر من ثلاثة ملايين معلم، معظمهم دعموا، جو بايدن في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، إن زوجة الرئيس، جل بايدن عضوٌ بارز في مجلس الرابطة، باعتبارها معلمة، تحمل شهادة الدكتوراه، وتعمل حتى اليوم أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة، ديلاور، تؤدي عملها حتى اليوم ......





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