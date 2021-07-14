لماذا يفعلون ذلك؟ - محمد مهاجر

2021/07/14 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -كثير منا قد يكون مر بمواقف واحداث جعلته يحكم على بعض البشر بانهم طيبون وعلى اخرين بانهم اشرار.



وبالطبع يختلف الحكم على الناس والاشياء اذا جاء نتيجة لدراسة علمية حدثت بالتجربة او بالملاحظة, فما هو الفرق؟ والإجابة معقدة لانها تعتمد على الطرق العلمية المناسبة ومعرفة صلاحيتها واستخدامها كادوات لتحليل واستنباط النتائج التي تمكن الافراد من الحكم على الأشياء والأفكار والاحداث.



فاذا اخبرنا احدهم ان ر ......





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