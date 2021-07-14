ماكرون يعلن أن

2021/07/14 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل بأفريقيا والتي يشارك فيها اليوم أكثر من خمسة آلاف عسكري، ستنتهي في "الربع الأول من 2022".

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