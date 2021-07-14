دبلوماسية القوة الأمريكية - الطاهر المعز

2021/07/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الهيمنة الأمريكية على العلاقات الدّولية بعد الحرب العالمية الثانية، نسفت الولايات المتحدة جَوْهر "معاهدة وستفاليا" (1648) التي أرسَتْ بعض التوازن بين مصالح القوى الرأسمالية الصاعدة، التي بدأت تُحاول إرساء قواعد لتقاسم النّفُوذ في الفضاء الأوروبي وفي العالم، فَتَغَيَّرَ مفهوم السيادة، عبر القُوّة العسكرية الأمريكية، ليتجاوز بذلك القانونُ الأمريكيُّ الحدودَ الإقليميةَ للولايات المتحدة، من خ ......





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