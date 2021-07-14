تجديد آلية الخطاب لكسر وحدة النخب - غادة حداد

2021/07/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غادة_حداد عادةً ما تخاطب النخب الناس مستعملين خطاب صعب يعكس ثقافتهم هم لا ثقافة العامة.



يطغى المنطق والحجج العقلانية على خطاب تلك النخب دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء ايصاله الى الناس، فيبدو الخطاب حينئذٍ متقوقع ضمن جدران أربعة.



والفكرة، مهما كانت جوهرية وثوريّة، يوم تقبع في زاوية بين النخبة، لن تتحوّل إلى قوّة مادية.



وهنا يجدر البحث في كيفية إيصال الفكرة.



ينقسم الاتصال السياسي إلى ثلاث فئات، ا ......





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