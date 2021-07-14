2021/07/14 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء اللبناني مؤخرًا من أن البلاد على بعد أيام مما وصفه بـ "الانفجار الاجتماعي".في العامين الماضيين، تعرض لبنان لانهيار اقتصادي وجائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت المدمّر في أغسطس/ آب الماضي.والآن يتعامل مواطنوه المنهكون مع أزمة وقود وانقطاع يومي مطول للتيار الكهربائي ونقص في الغذاء والدواء.مراسل CNN بن ويدمان ينقل لكم الصورة من البلد، الذي كان يُعرف سابقًا باسم سويسرا الشرق الأوسط، وكيف يقترب لبنان من نقطة الانهيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان على شفا "انفجار اجتماعي".. ماذا حل بـ"سويسرا الشرق الأوسط"؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان على شفا "انفجار اجتماعي".. ماذا حل بـ"سويسرا الشرق الأوسط"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).