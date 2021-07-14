أول دولة عربية تستمر بـ ’خلط’ لقاحات كورونا رغم تحذيرات الصحة العالمية

2021/07/14 | 08:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد متحدث رسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أمان الخلط للقاحات المعتمدة في السعودية، بناء على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

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وقال المتحدث في تغريدة عبر "تويتر": "يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء مُقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت يوم أمس الإثنين من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد "كوفيد-19" التي تنتجها شركات مختلفة.

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد "كوفيد-19" التي تنتجها شركات مختلفة.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية.



نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".

وتابعت سواميناثان: "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".

من جهة أخرى، شدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، على ضرورة ألا تقوم الدول الغنية بحجز جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لسكانها المطعمين في الوقت الذي لم تحصل فيه دول كثيرة على أعداد كافية من الأمصال.

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