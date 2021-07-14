زلزال بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل تايوان

2021/07/14 | 08:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة صباح الأربعاء قبالة سواحل جزيرة تايوان.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 9.3 كيلومتر من جنوب شرق مدينة خوالان التي يقطنها 350 ألف شخص، بينما كان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر سلطات تايوان حتى الآن أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي.

PUKmedia / وكالات

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