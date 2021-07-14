وزير العمل يكشف عن موعد لتطبيق قرار بتوزيع الأراضي من قبل مجلس الوزراء

2021/07/14 | 09:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة عادل الركابي، اليوم الأربعاء، عن موعد لتطبيق قرار بتوزيع الأراضي من قبل مجلس الوزراء، فيما لفت إلى أن مبادرة السكن تستهدف مستفيدي الحماية الاجتماعيَّة وذوي الإعاقة إلى جانب الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.وقال الركابي في تصريح صحي، ان “تلك المبادرة التي تتضمَّن توزيع قطع الأراضي السكنيَّة والتي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستشمل شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود ممن لا يتمكنون من شراء وحدات سكنيَّة بسبب ضعف مواردهم ودخلهم، أبرزهم مستفيدو الحماية الاجتماعيَّة وذوو الإعاقة”.وأضاف ان “هناك قراراً بتوزيع قطع الأراضي بين المواطنين من قبل مجلس الوزراء سيتمّ الشروع بتطبيقه ابتداءً من […]

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