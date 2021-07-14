لماذا يجب الحذر من تناول الأرز البني والأبيض؟

2021/07/14 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر حبوب الأرز من الأطعمة الأولى التي يطعمها الآباء لأطفالهم عندما يرغبون في تعريفهم بالأطعمة الصلبة، لكن قائمة متزايدة من الدراسات تقول إن الأرز البني والأبيض يحتويان على أعلى مستوى من الزرنيخ غير العضوي في أي طعام.لذا، هل يجب إجراء تغييرات على النظام الغذائي لطفلك؟

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