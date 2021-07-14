بيان جديد من الرافدين حول قروض الـ50 مليون دينار

2021/07/14 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، قروض للمواطنين والموظفين لترميم وتأهيل الدور السكنية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف يمنح قروض ٥٠ مليون للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية و30 مليون للمواطنين”.وأضاف ن “التقديم على قروض 50 مليون للموظفين و 30 مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة […]

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