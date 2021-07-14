العراق والامم المتحدة يبحثان إدارة المنظمات الدولية المتخصصة ومكاتب الأمم المتحدة في العراق

2021/07/14 | 09:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى الدكتور عباس كاظم عبيد رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وكالةً،في وزارة الخارجية مساء امس الثلاثاء مع ايرينا فوباشكوفا-سوليورانو نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، في مقر الوزارة.وذكر بيان لوزارة الخارجية انه تم خلال اللقاء التداول بشأن إدارة المنظمات الدولية المتخصصة ومكاتب الأمم المتحدة في العراق، حيث أكد رئيس دائرة المنظمات بتوفير جميع التسهيلات التي تحتاج إليها بعثة الأمم المتحدة ومكاتبها في العراق ومن خلال وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة بهدف تذليل العقبات التي تواجههم في أداء مهامهم السامية، وتيسيراً لسير خطة عملهم في العراق.من جانبها قدمت سوليورانو شكرها للحكومة العراقية ووزارة الخارجية على اهتمامها وتقديم الدعم لتسهيل عمل البعثة الأممية ومكاتبها وبرامجها المختلفة في العراق، واتفق الجانبان على ضرورة التواصل وتقديم التحديثات بهذا الشأن بشكل مستمر./انتهى9

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