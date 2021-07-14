احتجاجات كوبا.. قيود على مواقع التواصل وآلاف المتظاهرين في الشوارع

2021/07/14 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت في العالم، إن السلطات الكوبية قد فرضت قيوداً على الوصول منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، عقب أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة الشيوعية منذ توليها الحكم قبل ستة عقود.

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