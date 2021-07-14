شاهد بالفيديو.. مرشحة للانتخابات في ديالى تدعو شبابا لوجبة عشاء

2021/07/14 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت المرشحة عن تحالف العزم في ديالى نجاة الطائي، للانتخابات النيابية القادمة، على توزيع وجبات طعام فاخرة لمئات من الشباب ضمن حملتها الدعائية.

واظهر شريط مصور حصل عليه NRT عربية، الاربعاء (14 تموز 2021)، التزاحم الكثيف حول المرشحة نجاة الطائي في محافظة ديالى، داعية الشباب المجتمعين حولها الى وجبة العشاء وسط ارتفاع أصوات الهلاهل، والصراخ.

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