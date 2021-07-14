السياسى بين الخصومة والعداء اصلاح مدنى أم تغيير سياسى, #حقوق_مدنية أم #حقوق_سياسية ؟ - خالد فارس

2021/07/14 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_فارس نشأنا على ثقافة تعريف العدو الخارجي, أو العدو من الخارج.



كان ومازال الغرب الامبريالى, والمشروع الصهيوني, لغة ومضمونا, عدونا الذي تسبب في مآسينا.



ولكننا نظرنا الى السياسى من خلال العدو الخارجي, حصراً, على الأقل في حركة التحرر القومى العربية, وهذا أعطانا تعريفا لاحد أوجه الصراع أو التناقض, وليس كلها.



عندما نقول, نظام تبعى وظيفى, نستخدم تعريف, يتعلق مضمونه بعلاقة النظام, ككل, مع شيء خارجى.



يت ......





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