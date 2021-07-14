أحد أكثر نوادي الغولف شهرة.. ما الذي يميز ملعب

2021/07/14 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصفته مضيفًا للبطولة المفتوحة رقم 100 عام 1971، احتفظ ملعب "رويال بيركديل" منذ فترة طويلة بمكانة خاصة بين ملاعب "لينكس" في المملكة المتحدة.يزور شين أودونوغو من CNN "ساحل الغولف" في إنجلترا ليرى بنفسه ما الذي يجعل ملعب "رويال بيركديل" مميزًا للغاية.

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