رسميا.. نادي روما يضم حارس المنتخب البرتغالي

2021/07/14 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي، تعاقده مع البرتغالي روي باتريسيو، حارس مرمى وولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغال، لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.وجاء في بيان فريق العاصمة الإيطالية: “يسر نادي روما أن يعلن أنه حصل بشكل نهائي على حقوق ضم روي باتريسيو البالغ 33 عاما من وولفرهامبتون، مقابل مبلغ ثابت وقدره […]

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