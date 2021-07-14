تعرف على أكثر الدول تضررا من كورونا

2021/07/14 | 09:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 178.7مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 187.739.616، وإجمالي الوفيات 4.047.966.وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.914.193.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ535838 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.151.993.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 410784، وإجمالي إصابات 30.907.282.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ235277 وإجمالي إصابات 2.604.711.[…]

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