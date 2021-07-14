الحلبوسي يترأس اجتماعا مع اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحريق مستشفى الحسين

2021/07/14 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعا مع اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحريق مستشفى الحسين في ذي قار.

وذكر مكتب رئيس البرلمان أن “الحلبوسي، ترأس اجتماع رئاسة مجلس النواب مع اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار”.

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