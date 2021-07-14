مستشار رئيس الوزراء يكشف عن خطة لمجلس الأمن الدولي بشأن المراقبين الدوليين للانتخابات المقبلة

2021/07/14 | 13:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار رئيس الوزراء حسين الهنداوي، اليوم الأربعاء، عن خطة لمجلس الأمن الدولي بشأن المراقبين الدوليين للانتخابات، فيما أشار إلى أن ورقة الاقتراع تحتوي على أربعة عناصر اساسية.وقال الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية إن “المجلس الأممي اتخذ قراراً بإرسال … Readmore

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