زوماتو تتطلع لجمع 1.3 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي بالهند هذا العام

2021/07/14 | 13:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "زوماتو" الناشئة في مجال توصيل الأغذية إنها تتطلع إلى جمع حوالي 1.3 مليار دولار هذا الأسبوع في طرح عام أولي في مومباي سيكون الأكبر في البلاد حتى الآن في عام 2021.

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