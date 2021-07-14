2021/07/14 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تؤجل موعد الطعن بقانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).